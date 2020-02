vedi letture

Branchini: "Scambio De Sciglio-Kurzawa? Il PSG spingeva. Ma alla fine la Juve ha detto no"

Durante il mercato invernale, una delle trattative che hanno tenuto banco è quella fra Juventus e PSG riguardante Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Giovanni Branchini, agente del terzino della Juventus, ai microfoni di TMW Radio ha spiegato i motivi che hanno portato alla fumata nera nonostante l'iniziale ottimismo: "In un primo tempo non eravamo così contenti di questa ipotesi. Il PSG da tempo spingeva per questa possibilità, quando la Juve ha detto che aveva trovato un accordo abbiamo accettato. Poi la stessa Juventus ci ha comunicato di averci ripensato e noi ne abbiamo preso atto, anche perché De Sciglio non aveva mai chiesto di essere ceduto essendo felice alla Juve".