Branchini su Cutrone: "Inspiegabile che non venga impiegato. Non è stato trattato come gli altri"

Giovanni Branchini, agente tra i più noti al mondo e candidato al premio di procuratore del secolo per il GlobeSoccer, ha parlato a Lady Radio del futuro di Patrick Cutrone con la Fiorentina: "In campo contro l'Udinese in Coppa Italia? Non scommetteteci. La Fiorentina lo ha voluto fortemente, è stata un'operazione costosa arrivata prima del Covid che ha portato grande soddisfazione per il club e anche per il giocatore. L'anno scorso è stato impiegato con un minimo di regolarità e ha tolto anche qualche castagna dal fuoco, mentre ora inspiegabilmente non viene più impiegato nonostante tutti gli riconoscano grande professionalità e disponibilità. Vedremo ora con il nuovo allenatore, considerando che un attaccante ha bisogno di continuità per rendere al meglio. Mi aspettavo che venisse trattato uguale agli altri e invece non sta andando così. Credo che sia stata data troppa responsabilità del gioco offensivo sulle spalle del solo Ribery, nonostante sia un grande campione è rischioso affidare il peso della manovra a un solo giocatore".