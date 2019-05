© foto di Pietro Mazzara

Giovanni Branchini, noto procuratore, ha parlato del Napoli e di Lorenzo Insigne nella sua intervista rilasciata a Tuttosport: "Forse andrà via. Per il Napoli è fondamentale che resti Koulibaly. E se andasse via Insigne arriverebbe uno importante: per esempio Diego Costa. Poi c'è James Rodriguez, altro giocatore molto forte che potrebbe arrivare in Italia in estate".