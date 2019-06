Brasile, Neymar sfortunato: distorsione alla caviglia, salta la Copa America

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è un periodo particolarmente felice per Neymar jr.. Dopo le accuse di stupro emerse nella serata di sabato, il fenomeno del PSG si è infortunato alla caviglia durante la sfida amichevole disputata dal Brasile contro il Qatar, la penultima partita di preparazione alla Copa America. Una competizione, quindi, che l'attaccante sarà costretto a saltare, come dimostrano le immagini del giocatore condotto in lacrime in panchina. Neymar ha lasciato lo stadio in stampelle; la Federazione, in seguito agli esami strumentali, ha emesso un comunicato in cui parla di distorsione alla caviglia. Un problema che coinvolge l'articolazione del piede destro, lo stesso che lo aveva già costretto a saltare l'inizio del 2019.