Brasile, vittoria e 90' minuti per Allan: "Un orgoglio vestire la maglia"

Vittoria in rimonta per il Brasile ieri sera contro la Repubblica Ceca. Alla rete al 37' di Pavelka, infatti, hanno risposto nella ripresa Firmino (49'), e Gabriel Jesus con una doppietta al minuto 83 e al 90. In campo per tutti i 90 minuti, anche Allan, centrocampista del Napoli, che su Instagram ha commentato così la sua prestazione: