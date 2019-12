© foto di Giacomo Iacobellis

Dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per club contro il Liverpool il Flamengo è tornato a parlare di mercato, con le attenzioni concentrate sulla risoluzione della trattativa con l'Inter per l'acquisto del cartellino di Gabigol. Dai media brasiliani arrivano in merito alcune dichiarazioni del vicepresidente del club rossonero Marcos Braz rilanciate questa mattina da FcInterNews.it: "Non c'è nulla di definito, abbiamo avuto un buon incontro, le relazioni sono molto buone. Se quest'anno non succede nulla, possiamo vedere se possiamo risolvere la cosa a gennaio. Proprio come successo quest'anno, quando non chiudemmo l'affare a dicembre ma il mese successivo".