Brehme: "Inter aggressiva. Il Dortmund per vincere dovrà pressarli dal 1'"

Andreas Brehme, doppio ex di Borussia Dortmund e Inter, ha analizzato attraverso i microfoni di DAZN il match del Signal Iduna Park in programma domani fra le due formazioni per il quarto turno della fase a gironi della Champions League: "Per battere l'Inter il Borussia dovrà mettere la difesa nerazzurra sotto pressione. Per qualsiasi difensore diventa difficile se si viene aggrediti dal primo minuto. Questo è quello che dovrà fare il Borussia, che avrà anche la possibilità di contare sull'apporto del proprio pubblico. A Milano hanno aspettato troppo l'Inter ed è per questo che hanno perso. Questa volta il Borussia dovrà mettere sotto pressione la difesa dell'Inter dal primo minuto. Cercando di non concedere nulla a Lukaku e Lautaro Martinez. L'Inter non va assolutamente sottovalutata. In estate ha fatto acquisti importanti. Con la Juventus sta dominando il campionato, giocando un ottimo calcio. In questo momento giocano col modulo preferito da Conte, il 3-5-2, anche per mettere a proprio agio i giocatori. Il loro è un calcio aggressivo, che cerca di trovare velocemente la via del gol mettendo sotto pressione gli avversari"