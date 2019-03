Brehme tifa ancora Inter: "Sono tedesco, ma nerazzurro"

L'ex nerazzurro Andy Brehme ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Eintracht Francoforte-Inter: "Che capitano era Bergomi? Un grandissimo capitano. Non era solo un grande giocatore, ma anche una buonissima persona. L'Eintracht? Haller e Jovic sono fortissimi, ho sentito che forse Rebic giocherà a Milano, io spero di no, è in grande forma. L'Inter ha buoni difensori, sono convinto e spero faccia una buona partita, sono tedesco ma sono interista. Non ho mai giocato per l'Eintracht, sono sicuramente per l'Inter. Un mancino come il mio in Europa oggi? Tutte le squadre mi chiamano dicendomi che hanno bisogno di un terzino, ma io sono troppo vecchio adesso (ride, ndr)".