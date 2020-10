Brehme: "Ve lo dico io: Conte si è innamorato di Hakimi a Dortmund. Sarà decisivo per l'Inter"

vedi letture

Andreas Brehme, uno dei migliori interpreti della fascia nella storia dell'Inter, parla dell'arrivo di Achraf Hakimi in nerazzurro, l'acquisto estivo che più lo ha appassionato: "Ve lo dico io com’è andata, quella partita me la ricordo bene: Conte si è innamorato di Hakimi a Dortmund. E ha fatto bene: gli esterni nel suo gioco sono fondamentali. È un giocatore eccezionale, non ce ne sono molti in giro così. Tecnico e velocissimo, darà una mano enorme all’Inter in questa stagione, ne sono convinto. In Bundesliga era dominante, nonostante l’età giovanissima. La freddezza nel produrre assist dopo uno scatto: sa essere decisivo. Hakimi mi fa tornare in mente quando ai miei tempi, con la regola dei tre stranieri, il calciatore che arrivava dall’estero doveva necessariamente essere in grado di fare la differenza. Ecco, con lui l’Inter è tornata a quei giorni lì: Hakimi non è uno qualunque, in campo fa cose diverse dagli altri", evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.