Bremer: "Non ero contento di non giocare. Sirigu mi diceva di stare zitto"

Il difensore del Torino, Gleison Bremer, dopo il gol contro il Genoa ha parlato su Instagram con Andersinho Marques, giornalista brasiliano. "È stato pazzesco, ho festeggiato con il fisioterapista Beccia, aveva previsto che segnassi. Il derby dell'anno scorso? Vincevamo 1-0, poi mi sono distratto un secondo e Cristiano Ronaldo ha fatto un grande gol di testa. I campioni sono così, non ti puoi permettere cali di concentrazione. Non conoscevo l'italiano, Ichazo mi faceva da interprete. Non ero certo contento di non giocare. Mi ricordo che Sirigu mi diceva di stare zitto e lavorare, senza fare polemiche, che il mio momento sarebbe arrivato. Mazzarri mi assicurava che questa sarebbe stata la mia stagione, aveva ragione".