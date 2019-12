Brescia, 6 gare senza gol. L'attacco non brilla, segnate 8 reti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono state tante note positive negli ultimi giorni, ma il Brescia deve ancora lavorare molto per potersi togliere dai guai. I diversi problemi sono emersi anche nel match contro il Sassuolo, i biancoblù hanno sprecato un bonus niente male per togliersi dalla zona retrocessione. Atteggiamento passivo nei primi 45', tanta sfortuna sotto porta nella ripresa. Il tutto si traduce nella sesta gara senza gol fatti, con solo 14 reti in 16 partite di campionato: troppo poco per una squadra che può e deve togliersi dalla zona rossa nel minor tempo possibile. Non solo, i cinque attaccanti hanno segnato complessivamente 8 reti: segnali negativi su cui bisogna intervenire immediatamente.

SEI GARE SENZA GOL - La sfida di recupero con il Sassuolo ha fatto registrare un altro primato negativo per la squadra bresciana: sesta gara in campionato su sedici senza segnare nemmeno una rete. È pur vero che questo dato è arrivato soprattutto nella disastrosa gestione Grosso (3 partite e 0 gol fatti), ad ogni modo bisogna migliorare un dato preoccupante: manca un giocatore in grado di potersi caricare la squadra sulle spalle nei momenti complicati. Il capocannoniere rimane Alfredo Donnarumma con 4 gol, ma l'attaccante classe 1990 non segna ormai da 10 gare.

ATTACCO AFFOLLATO, MA POCHI GOL - Cinque attaccanti di ruolo, ma soltanto 8 reti complessive. Matri e Ayé sono ancora a zero, Torregrossa ha siglato la sua prima marcatura in A nella sfida con il Lecce. Balotelli ne ha messi a segno soltanto tre, ma come dice Corini da uno come lui ci si aspettano almeno 15-16 gol. Donnarumma è uscito dalle rotazioni anche per via di qualche problema fisico che non gli ha permesso di essere al meglio nelle ultime sfide. Otto reti in cinque, troppo poche per una compagine che ha in rosa un bel parco attaccanti. Inutile ripeterlo, bisognerà correre ai ripari già a gennaio per evitare il peggio.