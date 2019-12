© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Brescia, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà principalmente incentrato sulla ricerca di un trequartista ed il nome buono in tal senso potrebbe essere quello di Riccardo Saponara. L'ex Empoli attualmente è in prestito al Genoa dalla Fiorentina.

Ma i movimenti potrebbero riguardare anche l'attacco, soprattutto se dovesse partire uno fra Matri e Donnarumma: a quel punto le Rondinelle potrebbero accelerare per arrivare a Marko Pjaca, croato reduce da un lungo infortunio che piace a tante altre squadre, italiane ed estere.