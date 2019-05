Brescia a caccia di un dg. Quattro nomi nel mirino di Cellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia che cambia volto per la nuova avventura in Serie A. Come emerso ieri il club in queste ore sancirà l'addio di Francesco Marroccu a causa di alcune frizioni con il presidente Massimo Cellino. Scatta, dunque, la caccia al successore con quattro nomi al vaglio del numero uno delle Rondinelle. Si tratta, secondo quanto riportato dal Corriere di Brescia, di Giorgio Perinetti (oggi al Genoa ma in uscita), Walter Sabatini (ex Samp che piace al Bologna), Stefano Capozucca (nel mirino dello stesso Genoa) e Frederic Massara (ds della Roma).