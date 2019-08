© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prende forma il Brescia di Eugenio Corini in vista della nuova stagione. Sabato 10 agosto le rondinelle scenderanno in campo contro il Valladolid, un test importante prima del match di Coppa Italia del 18. Nel frattempo la compagine lombarda si muove anche sul mercato per poter rinforzare la rosa: dallo Slavia Praga arriva il centrocampista della Repubblica Ceca Jaromir Zmrhal, in attesa di Giangiacomo Magnani.

Un nuovo centrocampista - Jaromir Zmrhal sarà il nuovo centrocampista del Brescia. Un colpo a sorpresa davvero interessante per i biancoblù: ben 186 presenze con lo Slavia Praga, con 26 gol realizzati. Un affare da circa 4 milioni di euro, il contratto verrà firmato nei prossimi giorni e le parti hanno trovato un accordo quadriennale.

Si lavora anche per la difesa - Spazio anche ai colpi in difesa, l’obiettivo numero uno rimane Giangiacomo Magnani. La trattativa è a buon punto, dunque il Brescia potrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore, per avere il difensore a disposizione sin da subito. Il mercato si infiamma, nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità per la compagine di Eugenio Corini.