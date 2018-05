Brescia, è derby d'Italia per Sandro Tonali. Prezzo sopra 10 milioni

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Inter-Juventus non finisce mai, nemmeno sul mercato. Stavolta l'obiettivo è Sandro Tonali, baby Pirlo di proprietà del Brescia. Il regista, classe 2000, presto batterà il record di presenze per un minorenne in Serie B, ma poi cambierà casacca. Per lui sono già state rifiutate offerte nell'ordine dei 10 milioni di euro, ma sia l'Inter che la Juventus, spiega Tuttosport proveranno a metterlo sotto contratto.