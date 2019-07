© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un colosso venezuelano per il Brescia: le Rondinelle hanno chiuso infatti per Jhon Chancellor, difensore classe '92 che arriva a sorpresa dall'Al Ahli. Il giocatore, come riporta Sky Sport, è già arrivato in Italia e svolgerà nella giornata di domani le visite mediche: è reduce dall'esperienza di pochi mesi in Qatar, nella quale ha collezionato 6 presenze e un gol.