© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di chiarire la situazione di Simon Skrabb, il Brescia accelera per riportare in Italia Miha Zajc. Come riporta Tuttosport, il centrocampista della Nazionale slovena e del Fenerbahce è un obiettivo concreto delle Rondinelle, pronte a scommettere sul talento offensivo classe 1994 che si era affacciato alla Serie A con la maglia dell'Empoli tra il 2017 e il 2019.