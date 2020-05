Brescia, ag.Cistana: "Fiorentina soluzione valida. Decide solo Cellino"

vedi letture

Uno degli ultimi nomi accostati alla Fiorentina è quello del difensore del Brescia, Andrea Cistana. La redazione di Firenzeviola.it ha contattato Beppe Galli, agente del giocatore: "Non so niente perché non ho ancora avuto modo di sentire la dirigenza gigliata ma potrebbe essere una soluzione più che valida. Posso dire che Andrea piace a molte squadre, che stanno lavorando per lui. La Fiorentina è una società forte, che vuole giocatori altrettanto importanti come punto di arrivo e non di partenza. Noi possiamo sentire tutti, ma l'unico che può trattare al momento è Cellino (ride, ndr). Il ragazzo è vincolato al club lombardo e giustamente i primi passi avanti si fanno con la società, poi con procuratore e calciatore. Senza dimenticare che al momento ci sono tante incognite, tra cui la fine del campionato. Quindi aspettiamo".