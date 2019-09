© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tullio Tinti, noto agente, parla così ai microfoni di Sky dell'arrivo di Matri al Brescia: "È nata tempo fa, rimasta in bilico a lungo, poi Cellino lo ha preso all'ultimo, è un suo ammiratore. Matri-Balotelli? No, la scelta di Alessandro era condivisa già da tempo, aspettava solo la sua chiamata. Aveva voglia di giocare e si rimette in discussione. Quando deve chiudere il mercato? Il 15 luglio".