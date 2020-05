Brescia, al via le visite mediche: ma la ripresa degli allenamenti non è stata fissata

Nessuna data per la ripresa degli allenamenti. Il Brescia continua a temporeggiare, nonostante la possibilità di tornare in campo seppur in maniera individuale. La società di Massimo Cellino ha effettuato in questi giorni le visite mediche: nessun calciatore è stato però sottoposto a tamponi o test sierologici, anche perché al momento non ci sono date sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. Il braccio di ferro con la Lega continua, il numero della società bresciana ha ribadito più volte che non vuole scendere in campo per portare a termine l'ultima parte di stagione. Non si gioca, a meno che il Brescia non venga obbligato dalla Lega.

VISITE MEDICHE - I calciatori biancoblù hanno effettuato le visite mediche per verificare le loro condizioni di salute dopo due mesi di stop. Ieri è stato il turno anche di Mario Balotelli: il numero 45, nonostante le voci di mercato, si è presentato alla clinica per poter effettuare tutti i test previsti dalla società. Nessun problema dunque, tranne per i giocatori rientrati all'estero: chi tornerà in Italia nei prossimi giorni dovrà osservare i 14 giorni di quarantena previsti dal Governo.

NESSUNA DATA - Al momento non ci sono però convocazioni ufficiali. La società non ha comunicato la propria posizione a riguardo, ma nessun calciatore ha ripreso l'attività al centro sportivo di Torbole. Probabilmente le Rondinelle attenderanno ulteriori indicazioni da parte della FIGC e della Lega in merito al protocollo, poi ci sarà la decisione sulla ripresa degli allenamenti sia individuali che di gruppo. La linea sembra però essere chiara, il Brescia non ha nessuna intenzione di terminare l'attuale stagione sospesa per l'emergenza coronavirus.