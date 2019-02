Brescia, Alfonso: "Partita molto difficile, vittoria dal valore doppio"

Ha parlato così Enrico Alfonso, estremo difensore del Brescia, ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Carpi. "Ho parato il rigore nel momento più importante della partita, questa vittoria ha un valore doppio. Siamo contenti di aver invertito il trend contro il Carpi. Oggi è stata una partita difficilissima, Martella si è inserito benissimo e non è facile inserirsi negli schemi del mister. E' il terzo rigore che paro in stagione, ho tentato di dar fastidio ad Arrighini e sono stato bravo con il braccio di richiamo a prenderlo. Palermo? E' uno scontro diretto, non sarà facile ma pensiamo di partita in partita. Tanti ragazzi non sono abituati a stare in alto, sarà dura e tosta dal punto di vista emotivo e questo vale anche per me".