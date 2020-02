vedi letture

Brescia, altro che Davide contro Golia. Tutto su Balotelli, a secco da 5 giornate

Altro che Davide contro Golia. Il Brescia di Diego Lopez affronterà la Juventus in cerca di riscatto dopo la sconfitta sul campo dell'Hellas: un'impresa praticamente impossibile, almeno sulla carta. Ad ogni modo le Rondinelle devono fare i conti con la classifica: penultimo posto con la zona salvezza a sei punti di distanza e due avversarie che potrebbero complicare ulteriormente il cammino di questa squadra. Prima i bianconeri, poi il Napoli: la speranza è l'ultima a morire, ma sarà difficile ottenere qualche punto nei prossimi due impegni.

ANDAMENTO ESTERNO - L'unico scoglio a cui ci si può appigliare rimane quello dell'andamento esterno, migliore rispetto a quello fatto registrare tra le mura amiche: 10 i punti conquistati fuori casa rispetto ai 6 strappati davanti al proprio pubblico. Dal punto di vista dei gol fatti c'è qualche differenza, ma la compagine attualmente guidata da mister Lopez incassa meno in trasferta: 19 reti subite lontano da Brescia contro le 23 incassate davanti al proprio pubblico. Ripartire dai numeri positivi, altrimenti si rischia già a febbraio.

FATTORE BALOTELLI - Soltanto una vittoria con Balo in gol. L'attaccante numero 45 ha deluso le aspettative: tra squalifiche, convocazioni mancate per motivi disciplinari e pochi gol, Supermario sta vivendo l'ennesima stagione di transizione. Cinque reti in 16 presenze, troppo poco anche per pensare ad un'eventuale chiamata in azzurro. Nonostante i numeri il Brescia si affiderà al suo uomo di maggior talento, per poter sperare di strappare almeno un punto in una sfida più che complessa.