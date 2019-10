Brescia, anche la Fiorentina su Tonali in estate: pronti 40 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Tonali, obiettivo dell'estate viola, sarà il prossimo avversario della squadra di Montella. Per il centrocampista del Brescia, il ds Pradè si era spinto probabilmente fino ai 30 milioni, rifiutati dal presidente Cellino per potersi giocare al massimo la salvezza in A quest'anno. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina tornerà alla carica l'estate prossima per il classe 2000: se il Brescia mostrerà interesse e disponibilità - scrive il quotidiano -, la Viola potrebbe aumentare la proposta economica andando a superare quota 40 milioni.