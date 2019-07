Il Brescia guarda in Portogallo per potenziare la difesa. Sky Sport riporta l'ultima idea delle rondinelle, che risponde al nome di André Pinto (29). Lo Sporting vorrebbe cedere il centrale in prestito secco, ma il club neopromosso in Serie A non ha intenzione di valorizzare calciatori di proprietà altrui. Per questo il presidente Massimo Cellino chiede Pinto in prestito con diritto di riscatto, c'è distanza sulla formula ma si tratta per arrivare alla fumata bianca.