Brescia-Atalanta, i voti ai tecnici: Grosso inerme. Gasperini sorride

Brescia-Atalanta 0-3 (26' Pasalic, 61' Pasalic, 92' Ilicic)

L'Atalanta batte il Brescia senza particolari problemi nella prima gara della 14esima giornata di Serie A. Una partita che la Dea ha tenuto in mano dal 1' al 90', col risultato di 0-3 maturato grazie alla doppietta di Pasalic e alla rete di Ilicic nel finale. Per le Rondinelle si tratta della sesta sconfitta consecutiva, mentre la Dea torna al successo dopo 4 gare.

Fabio Grosso 4,5 - Nel primo tempo il Brescia si schiaccia fin dal primo minuto nella propria metà campo, lasciando il pallino del gioco in mano all'Atalanta con un atteggiamento fin troppo arrendevole. Nella ripresa la squadra prova a tirare fuori la testa, ma alla fine l'unica conclusione nello specchio della porta resta quella di Balotelli al 55'. Anche i cambi a gara in corsa non lo aiutano.

Gian Piero Gasperini 7 - La cosa bella della sua Atalanta è che pur cambiando gli interpreti, il risultato è sempre lo stesso: bel gioco, azioni offensive a ripetizione e come spesso capita 3 punti. Il Brescia fa ben poco per creare problemi alla sua squadra, ma lui ci tiene comunque a mantenere sempre alto il livello di attenzione.