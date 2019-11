Brescia-Atalanta, tra divieti e ricordi: il derby ritorna dopo 13 anni

© foto di Stefano Di Bella

Inutile nasconderselo, quando sono usciti i calendari entrambe le tifoserie hanno cerchiato in rosso le date dei due derby. Impossibile non farlo, anche perché dopo 13 anni dall'ultimo confronto è più che normale attendere con ansia una delle sfide calcistiche più sentite d'Italia. Dai maiali fino alla corsa di Mazzone sotto la curva, al termine di una partita storica ancora scolpita nella memoria collettiva di tutti gli appassionati: tutto questo è Brescia-Atalanta, una gara che fonda le radici della rivalità addirittura nei secoli scorsi.

UNA RIVALITÀ STORICA - Chi non conosce la storia di queste due città, tanto vicine geograficamente quanto lontane ideologicamente, non capisce fino in fondo la rivalità tra Bergamo e Brescia. Bisogna tornare addirittura nel Medioevo, per una storia di terreni venduti e successivamente restituiti. Per non parlare dell'intervento di Enrico VI, figlio del Barbarossa, per poter riportare la pace. Storie che si intrecciano e che creano un filo conduttore che porta fino ai giorni nostri, quando la rivalità si svolge sempre su un terreno, ma quello di gioco.

LA CORSA DI MAZZONE - Ci sono stati tantissimi derby significativi rimasti nella memoria di entrambe le tifoserie. Sicuramente il match che tutti ricordano con un sorriso è quello che terminò 3-3 nella stagione 2000/2001. I padroni di casa andarono sotto di due gol, la curva atalantina iniziò ad insultare Carlo Mazzone, l'allora allenatore del Brescia. La promessa di "andare sotto la curva" in caso di terzo gol fu mantenuta, con un Carletto senza freni sotto lo spicchio di tifosi orobici e quel gesto diventato un'icona del calcio anni '90.

UN DERBY DELLA FOLLIA - Non sarà il solito derby con la massiccia partecipazione da parte di entrambe le tifoserie. In casa Brescia una parte della curva ha deciso di non entrare allo stadio per protestare contro il caro biglietti, dall'altra i tifosi nerazzurri non si presenteranno per via dell'apertura soltanto ai possessori della tessera del tifoso. O tutti o nessuno, questa sfida è per chi ama il calcio, non soltanto per alcuni.

Sarà un derby della follia come ribattezzato da alcuni tifosi bresciani, è successo di tutto ancor prima di scendere in campo. Nonostante questo, oggi alle ore 15.00 i fatti extra campo verranno per un attimo accantonati, anche perché nessuno vuole perdersi (e perdere) Brescia-Atalanta.