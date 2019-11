Brescia, Balotelli è già un caso. Il campo chiama, domenica c'è la Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una settimana di silenzi e di lavoro in attesa della ripresa del campionato, il Brescia riprende nel peggiore dei modi una settimana cruciale. Mario Balotelli è uscito prima del termine dell'allenamento di ieri per ordini di Fabio Grosso. Al momento la società ha minimizzato sull'accaduto, ma sono stati esclusi problemi fisici: Supermario ha scelto di andarsene dal campo prima del termine della sessione, non un bel segnale in vista del match contro la Roma.

Non è un periodo facile per il giocatore bresciano, sostituito al 45' nel match contro il Torino e assente durante l'amichevole contro il Ciliverghe di giovedì scorso: Balo continua a non trovare il giusto feeling con il tecnico e con i compagni, ci si aspettava qualcosa di più da un giocatore che voleva ritrovarsi a tutti i costi. Parliamo già di caso? Al momento no, ma sicuramente c'è qualcosa da chiarire immediatamente prima di una settimana complicata sotto molti aspetti.

IL CASO - Nella giornata di ieri Balotelli è stato allontanato dallo stesso Grosso durante l'allenamento. Il tecnico ha già effettuato simili scelte nelle scorse sedute, escludendo altri giocatori, ma ciò che colpisce è sicuramente la reazione dell'attaccante biancoblù. Dopo aver abbandonato il campo, Supermario ha lasciato il centro sportivo senza attendere la fine dell'allenamento. Resta da capire qual è stata la causa scatenante, ad ogni modo il clima non è sereno e il rapporto con il tecnico non è iniziato nel migliore dei modi.

ESCLUSIONE IN VISTA? - Ora bisognerà capire se Balo verrà escluso dai convocati, anche perché Grosso ha l'obbligo di convocarne soltanto 19. Vedremo quali saranno le scelte, ma per il momento si va verso un 4-4-2 con Donnarumma e Ayè dal primo minuto, con Torregrossa che potrebbe entrare a gara in corso. Ad ogni modo il tecnico spiegherà le sue ragioni nella conferenza di sabato, solo in quel momento capiremo se ci sarà un caso Balotelli. Per il momento le nubi stazionano sul Rigamonti, vedremo se dopo la trasferta dell'Olimpico tornerà qualche spiraglio di sole.