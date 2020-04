Brescia, Balotelli: "Io allenatore in futuro? Ho paura dell'aspetto caratteriale"

Mario Balotelli, attaccante del Brescia, è intervenuto in diretta sul canale Instagram di Fabio Cannavaro. Ecco la sua risposta su un eventuale futuro da allenatore: "Ho paura dell'aspetto caratteriale. Se da allenatore dovessi trovare un ragazzo che non mi risponde e è educato, diventerebbe mio figlio. Ma se dovessi trovare quello che mi risponde, io non ce la farei proprio. Poi se da uno diventano in due...(ride, ndr)".