Brescia, Balotelli: "La quarantena è stata dura. Preparazione fisica? O faccio gol, o corro"

vedi letture

Mario Balotelli, attaccante del Brescia, è intervenuto in una diretta Instagram insieme al suo ex compagno Alessandro Matri: "La situazione qui è migliorata, le due settimane di quarantena stavo sclerando. Ero da solo. Mia mamma ha una certa età, tutti erano in quarantena con i figli: è stata pesante. Mi sono allenato un po’ sotto casa. Sono due mesi che non tocco il pallone. Preparazione fisica? O faccio gol, o corro (ride, ndr)".