Brescia, Balotelli lascia a fine stagione? Supermario sembra essere sempre più lontano

vedi letture

Sempre più distanti. La sensazione di scollamento si percepisce anche senza calcio giocato: Mario Balotelli, dopo il solito anno tormentato a Brescia, sembra già arrivato al momento dei saluti. Scene viste e riviste quando c'è di mezzo Supermario, negli ultimi cinque anni il numero 45 ha cambiato quattro squadre e due campionati. Negli ultimi giorni Balo ha confermato di voler restare in Italia, ma le voci di mercato continuano a rincorrersi anche in un momento particolare come quello attuale. Il tutto dipenderà dalla permanenza in serie A: se si riprenderà a giocare la salvezza diventerà un affare complesso, ma non è ancora detta l'ultima parola.

STAGIONE DA CANCELLARE - Doveva essere l'anno del riscatto, ma nulla è andato nel verso giusto. Nemmeno nel momento in cui Balotelli sembrava aver trovato la giusta continuità. Prima quattro giornate di squalifica da scontare, poi l'esordio amaro contro la Juventus. Il primo gol contro il Napoli aveva allontanato momentaneamente i fantasmi, ma le discussioni per gli ululati razzisti nel match contro il Verona hanno segnato l'ennesima svolta negativa: pioggia di polemiche e ulteriori critiche nei confronti dell'attaccante bresciano.

Il tutto è stato condito dalla la lite con Fabio Grosso e il conseguente allontanamento dal campo. Il ritorno di Corini non ha però cambiato la situazione: il rendimento della squadra - 8 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 11 giornate - hanno complicato maledettamente la situazione.

SIRENE TURCHE - Nel frattempo il Galatasaray continua il pressing nei confronti di Supermario: la società turca ha proposto un biennale al numero 45, ma bisognerà capire cosa succederà al Brescia. In caso di salvezza Balotelli rimarrà un altro anno - il contratto firmato scade nel 2022 -, ma con le Rondinelle in B ci potrebbe essere una rapida risoluzione dell'accordo. Il tutto dipenderà sempre dalla volontà del giocatore, che può decidere di rimanere. Anche se nessuno, o quasi, è "profeta in patria".