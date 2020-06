Brescia, Balotelli mette in mora la società. Raiola scatena il caos, il club risponde per le rime

vedi letture

La messa in mora della società, le dichiarazioni di Mino Raiola e la risposta del Brescia. Nella giornata di oggi è andato in scena l'ennesimo episodio di una serie TV vista e rivista: Mario Balotelli ha deciso di mettere in mora la società per il mancato pagamento dello stipendio relativo al mese di marzo, periodo in cui il calcio si è fermato a causa del coronavirus. Il legale del club ha risposto al numero 45 in maniera pubblica: SuperMario, con tre diffide inviate negli ultimi giorni, è praticamente l'unico giocatore di serie A ad aver richiesto il pagamento. Pronta la risposta di Mino Raiola, procuratore del calciatore, che non si è tirato indietro: "Ma Grassani è il nuovo addetto stampa del Brescia Calcio? Mi sembra voglia fare i processi sui giornali invece che davanti ai tribunali. Ma la verità emergerà. Il problema è che il Brescia lo fa allenare da solo alle 19. È normale che scriva le mail dopo le 20 quando torna a casa e si rende conto che lo stanno discriminando".