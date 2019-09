© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mi sono allenato più in questo periodo che in tutta la mia vita". Così Mario Balotelli intervistato da DAZN. L'attaccante del Brescia suona la carica in vista della prossima partita con la Juventus, gara nella quale potrà tornare a giocare dopo aver scontato i 4 turni di squalifica: "Sono pronto, ho giocato solo due amichevole e non ho i 90 minuti nelle gambe, ma sopno a disposizione. Se mi esalta sfidare Cristiano Ronaldo? No, il portoghese è un campione, ma io devo solo pensare a me e alla squadra. Nazionale? Non ci penso, devo solo dare il massimo qui a Brescia".