Brescia, Balotelli non si allena e sui social scrive: "Ancora malato"

"Still sick", cioè "ancora malato". I problemi grastrointestinali che lo hanno costretto a dare forfait anche oggi, continuano a dare problemi a Mario Balotelli, che ha scelto Instagram per aggiornare circa il proprio stato di salute. Problemi fisici o no, il destino dell'italiano sembra segnato: il club vuole la risoluzione unilaterale del contratto, Balotelli chiede il reintegro in rosa o un indennizzo di 400mila euro. Le strade sono comunque destinate a separarsi.