Brescia-Balotelli, polemica infinita. L'attaccante ancora fermo per mal di pancia

vedi letture

Non si placa la polemica tra il Brescia e Mario Balotelli. Dopo la lettera di licenziamento da parte del club - a cui è seguita la messa in mora del club da parte dell'attaccante per il mancato pagamento della mensilità di marzo - e le parole di oggi da parte dello stesso SuperMario, nel corso della serata di oggi l’azzurro ha pubblicato una storia su Instagram in cui non ha nascosto il proprio malessere.

Balotelli si definisce “sick”, “malato”, e assieme al messaggio ha pubblicato anche alcune emoticon che indicano sia problematiche a livello di salute che rabbia. Il giocatore oggi non si è allenato con la squadra a Torbole Casaglia. È stato visitato dal medico del club ed è rimasto fermo ancora per gastroenterite.