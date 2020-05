Brescia-Balotelli, sarà addio a fine stagione. In Brasile ci pensano tre società

Si concluderà al termine di questa stagione il rapporto tra il Brescia e Mario Balotelli. La sua conferma per una ulteriore stagione è infatti legata a una salvezza che, al momento, appare molto difficile da raggiungere. Ma più in generale il rapporto col presidente Cellino da qualche settimana non è più lo stesso e le strade sono destinate a dividersi a prescindere da come finirà il campionato.

Dove può andare Balotelli? Secondo la 'Gazzetta dello Sport', al momento l'ipotesi più concreta è quella che conduce al Brasile. Tre i club che hanno già mostrato interesse per 'Supermario': Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama.