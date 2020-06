Brescia, Balotelli verso il rientro in gruppo ma la guerra col club è appena iniziata

Mario Balotelli oggi effettuerà il tampone che potrebbe essere il preludio del rientro in gruppo in vista del secondo tampone che verrà effettuato venerdì e che potrebbe dare il via libera al suo ritorno. La guerra col Brescia però è tutt'altro che finita e andrà avanti tra avvocati e tribunale e qualche conseguenza la porterà di sicuro. Però intanto, il ritorno in campo potrebbe essere un passo verso una calma apparente, una normalità perduta da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.