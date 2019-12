Brescia, Balotelli: "Voglio restare. Ecco come è andata con Grosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Brescia Mario Balotelli, intrattenutosi ai microfoni Sky, ha così parlato della sua prima parte di stagione a Brescia: "Mi sono trovato bene da subito con la squadra. Non siamo la Juventus, però c'è tanta qualità in questo gruppo. Se rimaniamo uniti, i risultati piano piano arriveranno".

E' il campionato che ti aspettavi?

"Mi aspettavo di giocare e di fare gol: magari pensavo di essere un po' più in alto in classifica, però non è assolutamente un problema. Vedrai che prima della fine del campionato, sicuramente saremo salvi".

Cosa chiederai a Babbo Natale?

"Sicuramente salute a me e alla mia famiglia, questa è la cosa più importante".

Rimarrai a Brescia fino a giugno?

"Io penso di rimanere, a meno che il presidente non mi voglia più. In ogni caso io ho tutta l'intenzione di restare".

Ti senti in una dimensione giusta?

"Al di là di ciò che si è detto, di problemi ne ho avuti pochissimi nella mia carriera. Sto bene, sono a casa, avevo bisogno di un anno un po' più tranquillo. Ripeto, io ho intenzione di rimanere: vedremo".

Se fai 15 gol, vedrai che i compagni ti pagano una cena a testa.

"Sono io il primo a voler segnare tanto, però ho avuto anche sfortuna in questa prima parte di campionato: ho preso 2-3 pali, ho avuto delle occasioni con Juve e Inter. Spero che nella seconda parte non sia così".

Troppo spesso ti vediamo uscire fuori dall'area di rigore. Magari giocare più vicino alla porta potrebbe darti più possibilità di segnare:

"All'inizio non arrivavamo tanti cross, poi abbiamo cambiato, sono arrivati più cross: devo cercare di stare più in area".

Come avevi vissuto l'avvicendamento Corini-Grosso?

"La vicenda l'ho vissuta come tutti gli altri giocatori. Io personalmente non me l'aspettavo, però il presidente ha preso quella decisione e va rispettata".

Era meritato l'allontanamento dall'allenamento?

"Durante l'allenamento, secondo lui, in quel momento non avevo l'intensità giusta. Lui mi ha detto: 'Per me puoi fermarti qua'. E io ho risposto: 'Ma vado a casa o faccio la doccia?'. Lui mi ha detto di andare e io sono andato via".

Come ti stai allenando?

"Ho l'intensità giusta, mi sto allenando 10-15 volte meglio rispetto a quando ero più giovane. Sicuramente non sono al 100%, ma al 100% forse ci arriva solo Ronaldo. Ho avuto un mezzo calo nel periodo di Grosso, però non rovina il lavoro che ho fatto sin qui. Chiedetelo al mister".

Dopo la tua ribellione di Verona, che comportamento hai trovato negli stadi nelle partite successive?

"No, non ho più visto niente del genere. Ci tengo a ribadire che non ho mai avuto niente contro Verona, sono stati fatti degli ululati da parte di poche persone, pochi scemi. Ma lo stadio di Verona nel suo complesso si è comportato bene".

Un tuo ricordo su Gigi Riva.

"Io ho avuto un bel rapporto, mi dava sempre i consigli su come tirare. Mi è sempre stato vicino, è stato il più grande attaccante italiano".