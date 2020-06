Brescia, Balotelli vuole tornare in campo il prima possibile. E strizza l'occhio ai LA Galaxy

vedi letture

Mario Balotelli vuole tornare a giocare il prima possibile. Per questo sarebbe disposto potrebbe presto risolvere il contratto e vivere in un campionato dalle stagioni invertiti, come il Brasile - la scorsa estate è stato a un passo dal Flamengo - oppure gli Stati Uniti. Il campionato della Major League Soccer è fermo dal 12 marzo per l’emergenza sanitaria, non è fissata una data della ripesa, una chiamata al suo agente è già arrivata dai Los Angeles Galaxy, spiega Il Corriere della Sera edizione di Brescia.