© foto di Federico De Luca

Il Brescia è alla caccia di rinforzi in mezzo al campo e per questo avrebbe messo nel mirino Marco Benassi della Fiorentina, dove ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Ci sono però due ostacoli al suo arrivo, come riporta Tuttosport: la valutazione del club viola, che si aggira sui 4-5 milioni, e la volontà del neo tecnico Iachini di valutarlo prima di decidere se farlo partire o meno. L’altro nome seguito in questi giorni è quello di jake Larsson, classe ‘99, del Orebro e già nel giro della Nazionale U21 svedese.