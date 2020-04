Brescia, Bisoli cuore d'oro: acquista viveri per le famiglie in difficoltà

"Mi piacerebbe fare il volontario per aiutare questa terra che ormai sento mia. Potrei ad esempio cominciare portando la spesa a casa alle persone anziane che nemmeno possono andare al supermercato", aveva detto nei giorni scorsi Dimitri Bisoli nel corso di un'intervista rilasciata al Giornale di Brescia.

Detto, fatto. Il centrocampista del Brescia è stato contattato da due gruppi sociali che da anni distribuiscono generi alimentari alle persone in difficoltà nella zona di Brescia Ovest.

Il centrocampista delle Rondinelle racconta così questa esperienza: "Non riuscivo a starmene in casa senza fare nulla per aiutare chi soffre. Io sono abituato a fare volontariato al canile di Brescia e con i miei compagni quando andiamo in Ospedale a dare sollievo ai bambini malati. Poter dare una mano a chi è in difficoltà in questo momento difficile mi dà un po' di felicità. Per adesso - si legge su Tuttosport - non sono ancora andato a consegnare i pacchi casa per casa, ma so bene cosa succede. Per me è un piacere riempire i carrelli quando vado al supermercato, acquistato vivere che possono aiutare le famiglie".