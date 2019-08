Brescia, Bisoli: "Dobbiamo fare una gara determinata, loro straordinari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per iniziare Milan-Brescia a San Siro, parola al centrocampista del Brescia Dimitri Bisoli, intervenuto ai microfoni di Dazn: “I rossoneri hanno giocatori straordinari, non sta a me dirlo. Noi dovremo fare la nostra partita, determinati come al solito”, ha detto Bisoli.