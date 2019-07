Brescia, Bisoli: "Siamo determinati per questa stagione, ma sarà difficile"

Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della nuova stagione in serie A: "I ritmi di lavoro sono alti, ma cerchiamo di andare oltre la fatica. Ci divertiamo, ma badiamo anche al sodo e pensiamo al lavoro. Lo scorso anno ha fatto una cavalcata incredibile ma siamo già focalizzati su quest'anno. Siamo pronti e determinati per questa nuova stagione, sarà difficile. Lo scorso campionato è stato l'anno più grande della mia giovane carriera".

La svolta è arrivata con Corini.

"Lui e il suo staff sono meravigliosi, siamo come una grande famiglia. In più a livello lavorativo curano ogni dettaglio, sono disponibili con tutti e ci danno una grande mano per migliorare sia come giocatori sia come uomini".