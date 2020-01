Birkir Bjarnason, nuovo centrocampista del Brescia, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa parlando anche della prossima sfida di campionato contro il Milan (in programma venerdì): "Al momento dobbiamo pensare a noi, faremo il massimo per conquistare più punti possibili. Dobbiamo iniziare sin da subito, non vogliamo arrivare a fine stagione con l'obbligo di fare punti. Contro il Milan possiamo fare tanto con questa squadra, ci credo".

Come si sente fisicamente? "Mi sento molto bene, sono stato in Qatar e ho giocato tante partite. Ho giocato l'ultima partita il 22 dicembre. Ho fatto un solo allenamento prima del Cagliari, i ragazzi mi stanno aiutando tantissimo".