Brescia, buona la prima dopo 52 anni. E la A scopre un altro Donnarumma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è mai troppo tardi per approdare in Serie A. Alfredo Donnarumma ci è arrivato a 28 anni, dopo una lunga gavetta. Forse troppo lunga, a giudicare del suo impatto avuto nelle scorse stagioni nelle proprie squadre.

Gemello del gol di Gianluca Lapadula al Teramo nella stagione 2014-15, è arrivato al massimo torneo 3 anni dopo il suo ex compagno di squadra. Nel frattempo ha segnato e fatto segnare a Salerno mentre a Empoli ha composto con Caputo un tandem devastante. Con i toscani si era guadagnato la Serie A sul campo, è stato costretto a ripartire dalla cadetteria. Facendo anche meglio: altra promozione e bottino di reti che sale da 23 a 25, guadagnandosi il titolo di capocannoniere.

Questa sera a Cagliari ha fatto capire da subito che non è cambiato nulla col cambio di categoria. Il VAR gli ha annullato uno splendido gol di testa (fuorigioco), lui non si è abbattuto e con freddezza nel secondo tempo ha realizzato il gol della vittoria delle rondinelle, che mancava alla prima giornata dal 1967.

Si dice che se sai segnare lo fai in qualsiasi categoria. A Brescia, 22 anni prima di Donnarumma, faceva il suo esordio in Serie A Dario Hubner. Aveva 30 anni e andò in gol sin dalla gara d'apertura. Diventando uno dei centravanti più prolifici del massimo campionato nella sua epoca. Un segno di buon auspicio per l'attuale attaccante della squadra di Corini.