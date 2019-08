Brescia, buona la prima: ora testa al Milan e alle ultime ore di mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita di sofferenza, ma che alla fine ha portato il massimo risultato. Il Brescia di Eugenio Corini torna in campo domani alle ore 18:00 a San Siro. La Scala del Calcio non è di certo la Sardegna Arena, ma ai giovani terribili non tremano le gambe e lo hanno dimostrato anche quando le forze sono iniziate a mancare. Una prova di carattere non indifferente che ha evidenziato i punti di forza e le debolezze di una squadra che comunque ha dimostrato di avere un'ossatura ben precisa. Per non parlare di schemi e scelte di gioco: Tonali su tutti ha sorpreso per le decisioni prese durante l'arco dei 90' nella sfida vinta contro il Cagliari.

SOLIDI E COMPATTI - La squadra ha dimostrato una solidità difensiva incredibile. Buona la prova del nuovo innesto Chancellor, il venezuelano ha dominato con la sua fisicità anche nell'area avversaria. In attacco è sicuramente un valore aggiunto per una squadra che deve sfruttare al meglio tutte le opportunità. Da evidenziare anche la prova di Dimitri Bisoli: l'impatto con la serie A non ha creato nessun tipo di problema al centrocampista delle Rondinelle, la prova di carattere è stata determinante ai fini del risultato.

TESTA AL MILAN - Ad un giorno dalla sfida con i rossoneri la formazione è praticamente fatta. Non ci sarà ancora Mario Balotelli, che dovrà scontare altri tre turni di squalifica. Assente anche Ndoj, in attacco Torregrossa sembra essere recuperato. Ad ogni modo le alternative, seppur contate, ci sono. Probabilmente le ultime ore di mercato serviranno per poter dare al tecnico dei bresciani qualche uomo più a centrocampo: con il 4-3-1-2 serve almeno un altro elemento in mediana per poter affrontare al meglio questa nuova stagione.