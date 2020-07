Brescia, c'è chi va e c'è chi resta: Gastaldello sì, Romulo no

Uno va, uno resta. Si può sintetizzare così la situazione del Brescia, che si affaccia a questo 1 luglio con Daniele Gastaldello ma senza Romulo. Il difensore centrale, che al termine della stagione potrebbe dire addio al calcio, ha infatti allungato il proprio contratto fino al 31 agosto, per completare il campionato. Niente da fare per l'italo-brasiliano, in prestito dal Genoa e di ritorno ai rossoblù, con i quali comunque non potrà giocare fino alla stagione 2020/2021. Perché, e questo è da chiarire in tutti questi casi, a livello federale resta tesserato con le Rondinelle per l'annata in corso, e quindi un ripensamento sarebbe teoricamente ancora possibile. Difficile, dopo l'arrivo del comunicato di ieri .

I casi risolti dal Brescia -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Daniele Gastaldello (rinnovato fino al 31 agosto 2020).

I casi non risolti dal Brescia -

In prestito: Romulo (niente accordo, torna al Genoa).