Brescia-Cagliari, i voti ai tecnici: Corini coraggioso, Maran pratico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termine 2-2 la sfida fra Brescia e Cagliari: una gara ricca di emozioni dove è successo di tutto. Prima il vantaggio dei sardi con Joao Pedro, poi la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Torregrossa, protagonista a sorpresa in casa Brescia, ed infine il pareggio del Cagliari, sempre con il solito Joao Pedro. In mezzo anche il rosso a Balotelli: SuperMario è rimasto in campo per meno di 8 minuti, prima di prendersi il rosso per aver mandato a quel paese l'arbitro per due volte, in maniera molto plateale.

EUGENIO CORINI 6 - Il tecnico del Brescia perde Mateju per un problema gastrointestinale e sceglie di mandare in campo Mangraviti. La novità di formazione è senza dubbio l'assenza di Balotelli dal primo minuto: al fianco di Torregrossa c'è Donnarruma, un giocatore che ha decisamente bisogno di ritrovarsi. Spalek alle spalle delle punte non rende, Ndoj è in giornata no: Corini capisce bene la situazione e ad inizio ripresa effettua un doppio cambio. Dentro Dessena e Bjarnason: pochi minuti dopo il Brescia pareggia, anche se il merito è tutto di Torregrossa che si inventa un gol capolavoro. A centrocampo c'è più tecnico e si vede, il Cagliari pero pareggia su rigore e Corini si gioca la carta Balotelli. Purtroppo per lui la gara di SuperMario durerà poco: l'arbitro lo caccia per i plateali "vaffa" e la partita del Brescia finisce.

Le pagelle del Brescia.

ROLANDO MARAN - Il Cagliari aveva bisogno di punti per ripartire dopo un periodo decisamente negativo fatto di 5 ko di fila (4 in campionato, uno in Coppa Italia). A Brescia arriva un punto tutto sommato prezioso, ma c'è tanto da riflettere in casa Cagliari. La formazione è la solita, la difesa è in emergenza. A centrocampo Cigarini non rende come al solito, per fortuna ci pensano i "soliti" Nandez e Joao Pedro. Davanti manca come il pane uno come Pavoletti: Simeone lotta come un leone, aiuta la squadra, ma i gol dell'argentino sono davvero pochi. I cambi non hanno cambiato la gara, Maran si è aggrappato alle sue certezze per portare a casa un punto che può servire per ripartie.

Le pagelle del Cagliari.