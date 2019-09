Brescia, Cardinaletti: "Tenere Tonali un'idea giusta. Mancini ci segue"

© foto di Federico De Luca

Andrea Cardinaletti, dg del Brescia, parla di Tonali e dei tanti giovani che le Rondinelle hanno messo in evidenza negli ultimi mesi: "Le caratteristiche del Brescia hanno a che fare con la solidità di un gruppo, mi sembra importante che venga colto il significato di questa scelta di Mario, quanto questa sua scelta si inserisce perfettamente nell'ambito del percorso che, piano piano con molta convinzione, il Brescia sta cercando di fare. La storia recente è stata difficile, con l'arrivo del presidente Cellino possiamo dire che il percorso storico ha preso la sua via ed è stata una grande abilità quella di arrivare in una città e riprendere il filo conduttore passato. Tonali? In questo momento, posso solamente dire che noi lo abbiamo trattenuto a Brescia nella convinzione che il ragazzo operasse nel suo bene e in quello della società. Senza dubbio, ogni partita che il ragazzo gioca, c'è un'evidente crescita anche dal punto di vista di personalità e non fa altro confermare che l'idea del presidente Cellino, di farlo maturare a Brescia era un'idea giusta. Ci sono giovani interessanti, credo si possano fare altri nomi. Sono tutti importanti, di grandissimo potenziale. Roberto Mancini, mi ha confessato che avrebbe voluto altri ragazzi oltre Tonali. Ci onoriamo di portare avanti questo vivaio", le sue parole a Radio Punto Nuovo.