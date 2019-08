Brescia, Cellino alza l'offerta a Balotelli. Alternativa Stepinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera, nella sua edizione di Brescia, parla del sogno Mario Balotelli, sostenendo che nelle ultime ore Massimo Cellino ha alzato la propria proposta per il centravanti bresciano. Nei prossimi giorni ci sarà una risposta, anche se - spiega il quotidiano generalista - ieri il Flamengo era a Lisbona per cercare di chiudere l'affare. Le cifre proposte dai brasiliani sono inavvicinabili per le Rondinelle che, in caso, virerebbero su Stepinski del Chievo Verona.