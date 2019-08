Brescia, Cellino: "Balotelli un bad boy? Io alla sua età ero peggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a Sky dell'arrivo di Mario Balotelli, conosciuto ai tempi della comune avventura in Premier League: "Mi fece una buona impressione già allora, la sua scelta è stata dettata dal cuore. Ho trovato un ragazzo maturo, questa è stata una componente importante per la mia scelta. Dire che è un bad boy... io alla sua età non ero un bravo ragazzo sicuramente".